Ante per nicchia a muro: a battente o scorrevoli?

L’ottimizzazione degli spazi è un’esigenza centrale al giorno d’oggi in casa: per motivi legati innanzitutto ai costi, l’estensione degli spazi domestici è sempre più contenuta ed è più che mai necessario trovare la quadra giusta fra praticità ed estetica.

Sfruttare le nicchie presenti nel muro è un’ottima idea a tal proposito, come quelle create dalle colonne portanti. Le si può utilizzare in diversi modi. Giusto per citare un esempio, ricordiamo la possibilità di creare delle aree dove riporre scope, detersivi, aspirapolvere e altri prodotti utili per la pulizia.

Una piccola nicchia in camera può trasformarsi senza problemi in una cabina armadio compatta e funzionale.

Quando si decide di sfruttare le nicchie a parete, è essenziale capire anche come chiuderle e quale tipo di anta scegliere. Le alternative principali sono due: ante a battente oppure ante scorrevoli.

Quale scegliere? Scopriamolo assieme!

Ante a battente o ante scorrevoli: l’opzione migliore per le nicchie a muro

Quando si parla di nicchie a muro, è bene partire da un punto chiave: non parliamo di porte che separano una stanza dall’altra. Le nicchie devono integrarsi perfettamente con la parete, risultare discrete e armoniose rispetto al resto dell’arredamento.

Alla luce di ciò, scegliere le ante è di massima importanza.

Prima ancora di confrontare ante scorrevoli e a battente, è fondamentale considerare la qualità dei sistemi di apertura. Le ante per nicchie vanno scelte come veri e propri complementi d’arredo. Per questo è utile affidarsi ad aziende specializzate, come la marchigiana Garofoli, attiva da decenni nella produzione di porte e sistemi di apertura (vedi ante per nicchia a muro per scoprire le principali proposte).

Quando scegliere le ante scorrevoli per una nicchia a muro

Le ante scorrevoli sono la soluzione ideale negli ambienti moderni e minimalisti, dove essenzialità, superfici pulite e valorizzazione dei materiali sono elementi centrali.

Lo stile minimal si contraddistingue, oltre che per l’essenzialità estetica e strutturale, anche per l’esaltazione delle texture e delle superfici dei vari materiali.

Dal legno, con le sue cromie e sfumature che valorizzano la luminosità naturale degli ambienti e mettono in primo piano quelle sensazioni di calore che solo tra le mura di casa si vivono, fino a materiali come l’acciaio, c’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si tratta di creare un effetto visivo affascinante.

Trovano applicazione in ambienti come il corridoio, dove sfruttare lo spazio nel muro può rivelarsi una scelta necessaria se non si ha sufficiente spazio in altri ambienti della casa e si ha bisogno di riporre libri o biancheria.

Vantaggi delle ante scorrevoli

Non ingombrano lo spazio di apertura , rendendole perfette per camere da letto, corridoi e zone di passaggio.

, rendendole perfette per camere da letto, corridoi e zone di passaggio. Sono ideali per famiglie con persone anziane o con problemi di mobilità, perché non ostacolano il passaggio .

. Permettono di sfruttare al massimo anche le nicchie collocate in punti strategici, come il corridoio, quando non è possibile collocare altrove biancheria o libri.

Quando ha senso installare ante a battente?

L’installazione di ante a battente per le rientranze nel muro ha senso in casi come il sottoscala o per nascondere il quadro elettrico.

Le dimensioni contenute della nicchia permettono di ridurre l’impatto estetico.

La zona in questione, in generale, non è caratterizzata da grande passaggio e il fatto di dimenticarsi l’anta aperta non rappresenta quasi mai un grande problema.

Un’altra evenienza possibile è quella delle situazioni in cui non si ha il desiderio di puntare al minimalismo.

L’anta a battente è la scelta giusta pure in un altro caso. Quale di preciso? Quello in cui si ha la necessità di installare, sul lato interno della porta, dei piccoli scaffali porta oggetti (tale situazione è frequente quando si utilizza la nicchia per creare un ripostiglio e non si ha sufficiente spazio per mobiletti dove sistemare i prodotti per la pulizia).

Lo stesso discorso vale quando, invece, si ha la necessità di avere uno specchio in più, caso tipico delle cabine armadio.

Quindi, quale soluzione è la migliore?