Liguria. “Domani, mercoledì 12 novembre, è la data simbolo del sacrificio dei nostri compatrioti caduti nelle missioni di pace in giro per il mondo, ed è l’anniversario della strage di Nassiriya”. Lo ricorda Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia.

Secondo Vaccarezza “Ricordare è fondamentale, ma non basta. La memoria deve diventare impegno. Nel nostro Paese una certa politica, quando incendia le piazze, quando cerca di far diventare lo scontro anche fisico, quando addita gli uomini in divisa come coloro che provocano i manifestanti, mette a rischio tutti coloro che devono andare in piazza a tutelare l’ordine pubblico. Questo non è ammissibile. Non è ammissibile che non ci siano sufficienti strumenti di difesa, che non ci siano sufficienti strumenti di deterrenza”.

“Ecco, questo Paese deve imparare ad essere fiero dei nostri ragazzi in divisa, a difenderli non solo quando tornano avvolti in un tricolore da una missione all’estero”.