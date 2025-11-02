Delfino fa sognare, Marquez ristabilisce la parità sul gong: è 3-3 tra Albingaunia e Andora

ANDORA (1′, 47′ De Boni, 88′ Delfino) 3 – 2 (28′ Secco A, 56′ Ciravegna) ALBINGAUNIA

96′ Punizione dalla trequarti, parte Marquez! Fa esplodere dalla gioia i tifosi dell’Albingaunia presenti al Marco Polo, a terra tutti i giocatori dell’Andora che vedono svanire all’ultimo secondo i tre punti. Una punizione precisa verso la porta, Rossi non riesce ad intravedere la direzione della sfera.

95′ Conclusione alle stelle di Delfino, la panchina dell’Andora è pronta ad esultare per questi importantissimi tre punti per loro.

93′ Altro cambio, fuori Cavassa per Furlanetto.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero.

88′ Sfreccia veloce sulle fasce l’Andora, il pallone viene messe dentro l’area da De Boni. Esce a vuoto Massabò e arriva di testa Delfino! Esplode il Marco Polo! Delfino di testa insacca a porta vuota e ora le lancette scorrono inesorabili per l’Albingaunia.

86′ Riparte Ciravegna, Cavassa da dietro lo sgambetta involontariamente. Ammonizione per il numero 4. Sulla punizione sprecano i bianconeri regalando rimessa dal fondo.

85′ Attenzione clamorosa dell’Albingaunia! Esposito prende il fondo e mette dentro per Ciravegna che da pochissimi passi spreca tutto calciando alto! Si dispera il numero 9, era più facile segnare che sbagliare.

80′ Odasso sbatte su Gastaldi, gioco fermo. Tutti in campo a fianco del numero 14 che è a terra da diversi minuti. Secondo infortunio per l’Albingaunia. Esce dal campo accompagnato da un compagno di squadra, non riesce a stare in piedi. Cambio forzato per Poggi che inserisce Savona al posto del numero 14. Cambio anche per l’Andora, dentro Bettini per Moro.

77′ Cambio in attacco per Poggi, fuori Gibertini per Esposito.

74′ Greco cerca qualcuno in avanti con un campanile ma trova solamente il petto di Cavassa che cerca Delfino. Da distante il numero 7 prova la botta, palo! Rischia qua l’Albingaunia, poi Fazio si guadagna un fallo e spezza il momento di pericolo.

73′ Altro cambio per l’Andora, esce Lo Sicco per Odasso.

67′ Cade rovinosamente a terra Modesti, anche i giocatori dell’Albingaunia chiedono alla panchina di fare entrare velocemente i soccorsi. Sembra grave ma il giocatore si rialza. Sembrava un brutto colpo alla schiena, alla fine sembra tutto apposto.

65′ Altro cambio per Ghigliazza, fuori il Tota Carballo per Gimenez.

64′ Ammonito Osinaga probabilmente per qualche parola di troppo, non si è capito contro di chi.

61′ Primo cambio anche per Ghigliazza. Fuori De Col dentro Delfino. Subito azione dell’Albingaunia all’ingesso in campo del numero 8. Gibertini serve Nida sulla corsa che prova a calciare anche se posizionato male con il corpo, pallone regalato all’Andora. Poi riparte il delfino, punizione dalla trequarti centrale. Sul pallone Osinaga e De Boni.

60′ Ammonizione anche per Secco Edoardo, intervento in ritardo su De Boni. Si va subito a scusare il terzino ingauno, non c’era nessun intento cattivo nel suo gesto.

59′ Punizione guadagnata dall’Albingaunia con ammonizione per Modesti. Pallone dentro Ciravegna in rovesciata! Bel gesto con la coordinazione che sembrava giusta, ma il pallone termina alto.

56′ Calcio di rigore per l’Albingaunia! Nida parte ai cento all’ora su un pallone spedito alto, poi si accentra in area e viene colpito, calcio di rigore! Un po’ di recriminazioni da parte della panchina dell’Andora, il tocco è stato leggero ma per Gambaro non ci sono storie. Sul dischetto Ciravegna che calcia alla destra, para Rossi! Il pallone è ancora lì ancora Ciravegna! Questa volta il pallone entra dentro la porta, pareggia la squadra di Poggi dagli undici metri.

53′ Paratone di Massabò dal tiro a botta sicura di Moro! Si distende e poi non riesce ad evitare il corner. È uno schema, pallone al limite per De Boni che sgancia un siluro nel sette, ancora Massabò! Applausi per ambo i gesti. È il momento dei cambi per l’Albingaunia, escono Pollio scortato dagli applausi del suo ex stadio e Milazzo, in campo Nida e Gastaldi.

47′ Sembra un’altra Albingaunia, almeno in questi primi minuti di avvio. Corner messo bene dentro Pollio e Greco da pochi passi che non riesce ad arrivare. Poi altro corner, altro bel pallone dentro ma c’è un fallo in attacco. Riparte allora l’Andora con Moro che sguscia in mezzo a due e mette dentro dove arriva De Boni! Eccolo il tap-in che cala la doppietta personale! Sembrava che l’Albingaunia avesse trovato lo sprazzo giusto per metterla dalla loro parte, alla fine ne approfitta l’Andora.

45′ Si riprende! Questa volta è l’Andora ad iniziare da centrocampo. Albingaunia che fa scudo sui palloni alti ospiti diretti verso la porta. Poi l’arbitro interrompe il gioco per prestare soccorso a De Boni.

Secondo tempo

45′ Termina preciso il primo tempo, squadre negli spogliatoi con il risultato di pareggio, 1-1 nel tabellino.

39′ Spreca tutto l’Albingaunia! Da corner per l’Andora, pallone recuperato da Gibertini che porta palla in 2 contro 1. Dopo diversi secondi prova a cercare Pollio dall’altra parte ma Osinaga fa buona guardia. Pallone lasciato lì, arriva Fazio che cerca Ciravegna sul secondo, ma il pallone è decisamente impreciso. Rimessa Andora.

36′ Cercato Gibertini, in questi frangenti cercato a più riprese. Il numero 7 prende il fondo e mette il cross, Fazio non riesce ad arrivare quindi Colavito mette di testa in corner.

34′ Adesso partita bloccata e molto studiata tra le due squadre che cercano nuovamente quegli inserimenti che prima erano quasi sempre disponibili. Difese molto più strette e partita spostata più sul lato fisico, con diversi palloni imprecisi giocati da entrambe le squadre.

28′ Riparte l’Albingaunia, Secco prende palla e fa a sportellate, poi incitato dal pubblico calcia in porta! Eccolo il gol del pareggio dei bianconeri, una rasoiata bassa sul primo palo che Rossi legge in ritardo. Era rientrata in partita già da qualche minuto la squadra di Poggi che aveva trovato qualche trama, alla prima occasione Secco Alessandro non sbaglia.

24′ Ancora l’Andora propositiva dopo il recupero di Moro su Fazio. Palla alta su Carballo che serve De Boni. Preso il fondo pallone dentro che non viene raccolto da nessuno. Al limite dell’area arriva poi De Col che prova a sfondare ma viene ben contrastato dalla difesa ingauna. Sarà rimessa per i padroni di casa.

23′ Ammonito Marquez per un diverbio a centrocampo con Moro.

20′ Cambio forzato per Poggi. Entra Secco Edoardo per Plando che non riesce a continuare. Un inizio peggiore di questo era difficile da immaginare per la squadra di Poggi.

17′ Altra azione dell’Andora, questa volta è De Col a provare ad inserirsi al limite. Greco arriva in scivolata e prende giocatore e gamba. Punizione dal limite e ammonizione per il 5 ingauno. Palla sulla barriera negli sviluppi della punizione, poi De Boni mette il cross sul secondo palo dopo il recupero della sfera, Carballo sponda dentro di testa e Osinaga termina l’azione mettendo il pallone alto sulla traversa.

15′ Succede di tutto adesso! Altra distrazione difensiva degli ospiti, Carballo tocca e manda fuori giri Massabò. Segna l’ex Albenga ma, Gambaro, alza il braccio. Fuorigioco.

13′ Ciravegna lanciato a rete, a tu per tu con Rossi aspetta un po’ e poi cade a terra coperto da un difensore! Per Gambaro non c’è niente, l’attaccante ingauno protesta con decisione, per lui era da rigore questa trattenuta.

12′ Ottima difesa del pallone di Cavassa, Gibertini e Fazio provano a strapparli palla commettendo fallo. Sarà punizione dalla trequarti per l’Andora, sulla sfera De Boni che mette dentro per De Col, palla alta sul tap-in! Altro rischio per l’Albingaunia che fino a qua non è ancora stata incisiva come l’Andora.

8′ Si riprende l’Albingaunia che sembra aver cancellato l’avvio traumatico con gol annesso. Bianconeri nella metà campo avversaria, pallone dentro ribattuto che arriva a Milazzo che prova un tiro-cross. Si distende Rossi che non si fida di questa palla a metà. Andora che poi riprende palla e prova a ripartire, buona copertura di Gibertini che strappa la sfera e ottiene il fallo.

4′ Sfonda ancora lateralmente l’Andora che prova subito a raddoppiare nel risultato sfruttando il momento negativo degli ospiti. De Col mette dentro ma non c’è nessuna maglia blu a terminare il tap-in. Albingaunia in maglia bianca con striscia centrale nera, Andora con il completo tutto blu.

1′ Si inizia! Subito propositiva l’Andora che cerca subito di sbloccare la partita mettendosi in avanti. Poi Ciravegna recupera la sfera prendendo fallo permettendo ai suoi di ricominciare. Si impossessa subito della sfera l’Andora, errore difensivo dell’Albingaunia che regala palla ad un giocatore dell’Andora che mette per De Boni! Sblocca subito la partita la squadra di casa con il tiro rasoterra di De Boni, doccia gelata per i bianconeri.

Primo tempo

Ecco le formazioni del match:

Albingaunia: 1 Massabó, 2 Gerosa, 3 Fazio, 4 Pollio, 5 Greco, 6 Plando, 7 Gibertini, 8 Marquez , 9 Ciravegna , 10 A. Secco, 11 Milazzo. A disposizione: 12 Manti, 13 Esposito, 14 Gastaldi, 16 Giraldi, 17 Massa, 18 Nida, 19 Savona, 20 Secco E. Allenatore: Poggi.

Andora: 1 Rossi, 2 Colavito, 3 Osinaga, 4 Cavassa, 6 Modesti, 9 Carballo, 10 De Boni, 14 Lo Sicco, 17 Moro, 19 Franco, 20 De Col. A disposizione: 12 Loiacono, 5 Merello, 7 Gimenez, 8 Delfino, 11 Bettini, 13 Furlanetto, 15 Bortolini, 16 Odasso, 18 Taku. Allenatore: Ghigliazza.

Arbitro dell’incontro il signor Gambaro di Genova.

La voglia di risalita dell’Andora, che la scorsa settimana ha trovato la prima vittoria, si scontra con i sogni di gloria dell’Albingaunia, con l’entusiasmo a mille dopo l’1 a 1 contro la corazzata Virtus Sanremese. Sarà la partita del Marco Polo a farci scoprire qualcosa in più sul ruolo che le due squadre giocheranno in questo campionato