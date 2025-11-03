Andora, vittoria sfumata al fotofinish contro l’Albingaunia, Ghigliazza: “Meritavamo di vincere”

Andora. Grande rammarico al termine dei 96 minuti per l’Andora di Fabio Ghigliazza. Una sfida ben amministrata dagli andoresi che a più riprese hanno messo in difficoltà la difesa ingauna. De Boni sblocca subito il match e segna nei primi minuti del secondo tempo, reti poi recuperate dai bianconeri Secco e Ciravegna.

All’ottantottesimo minuti, è sempre De Boni a prendere palla e a depositare dentro l’area. Il pallone passa tra difensore e portiere, Gimenez lanciato sul primo palo incorna la sfera e deposita in rete a porta spalancata. Quando sembrava tutto apparecchiato per festeggiare la vittoria, Marquez su punizione segna all’ultimo secondo e, sul triplice fischio, i giocatori non possono crederci. Per la terza volta in questo campionato, la squadra del Delfino viene recuperata all’ultimo pallone disponibile della partita.

“C’è tanto rammarico, la prestazione è stata ottima ma abbiamo visto svanire tutto all’ultimo secondo la vittoria”, tre punti praticamente fatti che hanno lasciato con l’amaro in bocca Ghigliazza al triplice fischio: “La meritavamo, l’avevamo conquistata con i denti e con buon gioco. È stata una partita intensa, entrambe le squadre sono rimaste compatte e nei ritmi per tutta la partita. Forse ai punti avremmo meritato noi, ma è andata così“.

“Si può sempre fare di più e lavorare meglio – continua l’allenatore -. Dovevamo tenere alta la concentrazione, non dobbiamo concedere la rete del 2-2. Non valiamo i punti che abbiamo, ma se ne abbiamo raccolti pochi è per colpa nostra. Ripartiamo da qua, ma se pensiamo che basti questa prestazione per toglierci dai guai commettiamo un grave errore“.

La rete di Gimenez arriva dalla panchina, per l’allenatore l’arma in più di questa squadra: “Abbiamo dimostrato di avere un’ampiezza della rosa importante. Chi è entrato dalla panchina ha risposto benissimo, sono molto contento, forse è la prima domenica che ho questa profondità di cambi. Gimenez ha iniziato con un piccolo problema, De Col idem. Questa deve essere la forza di questa squadra”.

“Nelle individualità ci sono squadre più complete di noi – chiosa il tecnico -, ma noi abbiamo la forza di avere i cambi giusti per mantenere il ritmo di partite come oggi da 96 minuti. Abbiamo subito gol al 97′ quando la partita sarebbe già dovuta finire, ma non voglio recriminare questo. Voglio sottolineare la prova di Gimenez, questo ragazzo si è messo a disposizione della squadra, in un ruolo che non ha mai fatto. È un ragazzo eccezionale“.