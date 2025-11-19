Andora, consegna delle certificazioni agli studenti con il console onorario della Repubblica Francese

Cerimonia di consegna, ieri pomeriggio a Palazzo Tagliaferro, delle certificazioni DELF Prim e DELF Scolaire di lingua francese e delle certificazioni Trinity per la lingua inglese a tutti gli allievi che, nello scorso anno scolastico, hanno frequentato le Scuole Elementari di Molino Nuovo e superato con successo i relativi esami.

Per l’occasione era presente il console onorario della Repubblica Francese a Genova, dottor Luc Penaud.

Le attività didattiche di preparazione sono state sovrintese dalla Referente di Plesso, Claudia Faedo, e coordinate dalle docenti Cristina Moreno per il francese e Annalisa Viale per l’inglese, con la preziosa collaborazione della dott.ssa Paola Pioli, responsabile dell’Alliance Française di Genova.

La cerimonia, svoltasi alla presenza del Vicesindaco Daniele Martino, è stata introdotta da Ramona Piccoli, Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico Beatrice Pramaggiore, della quale ha portato i saluti.

“La premiazione degli allievi che hanno conseguito queste qualificate certificazioni di livello internazionale conferma l’elevato valore della proposta didattica delle Scuole di Andora – hanno dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis e il Vicesindaco con delega all’Istruzione, Daniele Martino –. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione dell’elevata competenza formativa di tutto il personale docente dell’Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia”.

“Ringraziamo il Console Onorario di Francia a Genova che, con la sua presenza, ha sottolineato l’ufficialità e la solennità di un evento che onora tutta la nostra comunità” concludono.