In carcere

Andora, arrestato un 68enne per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed estorsione

A mettergli le manette è stata la Polizia: dovrà scontare oltre sette anni di pena

Andora. Maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed estorsione, questi i reati compiuti da un sessantottenne domiciliato ad Andora. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto dell’uomo residente nell’imperiese, in esecuzione di un ordine di carcerazione.

L’ordine è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria, per un cumulo di pena di reati relativamente a fatti commessi ad Imperia.

L’uomo, rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile in collaborazione con il Commissariato di Alassio, presso il proprio domicilio di Andora, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sanremo, dove dovrà scontare oltre sette anni di pena.

