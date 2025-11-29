Anche un giovane cairese nel cast del nuovo Sandokan, in onda su Rai Uno dal primo dicembre

Cairo Montenotte. Anche un giovane cairese nel cast del nuovo Sandokan, la serie tivù in onda su Rai Uno da lunedì 1 dicembre che riporta in scena le avventure della Tigre della Malesia dopo cinquant’anni dalla produzione cinematografica rimasta nel cuore di generazioni. Si tratta di Srey Maffei, 23 anni, cresciuto nella frazione di Rocchetta con mamma Sara e papà Ottavio, da tempo impegnato in progetti di natura turistica in Italia e all’estero.

Dopo il diploma si è trasferito a Roma dove ha frequentato l’Accademia di danza e proprio nella capitale ha potuto cogliere l’occasione di partecipare al casting della Lux Vide, la casa di produzione televisiva e cinematografica che ha portato sul piccolo schermo molte serie apprezzate dal pubblico, tra cui Blanca, ambientata a Genova, Don Matteo, Un passo dal cielo e Buongiorno Mamma!, solo per citarne alcune. Ora le avventure del famoso pirata nato dalla penna di Emilio Salgari.

Seppur non si sia trattato di un ruolo protagonista, quella di Srey è stata un’esperienza davvero formativa, che lo ha coinvolto per tre mesi nella primavera del 2024 durante i quali ha preso parte a numerose scene girate nel Lazio, in Toscana e in Calabria nei panni di uno dei tigrotti di Mompracem, ovvero i cosiddetti soldati di Sandokan.

“Davvero una bella avventura – commenta Srey – che mi ha fatto conoscere un mondo diverso dal mio, con star internazionali e professionisti del settore“.

Dopo decenni in cui Sandokan è ricordato da tutti con il volto di Kabir Bedi, a prendere il testimone ora è l’attore turco Can Yaman e le aspettative per la rivisitazione di uno dei cult più famosi dello scorso millennio sono alte.