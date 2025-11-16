Allerta arancione ed eventi sportivi, quando il rinvio d’ufficio?

Dalle gare giovanili alle partite dei campionati regionali di calcio ma non solo. Sono tante le segnalazioni e le lamentele per le decisioni di molte federazioni sportive di confermare gli eventi in caso di Allerta Arancione.

Più che la trasferta e l’esborso economico a vuoto in caso poi di rinvio per impraticabilità, è il rischio del viaggio a far storcere il naso ai dirigenti delle società sportive. D’altronde risulta controintuitivo permettere lo svolgimento di manifestazioni quando a livello regionale viene stabilito il colore arancione, che significa Pericolo: fenomeni estesi e diffusi.

Nei campionati di calcio regionali, ad esempio, le uniche gare rinviate d’ufficio sono quelle nei comuni che chiudono gli impianti sportivi in caso di colore arancione. Per il resto, il programma viene confermato in toto. Vi sono squadre pertanto che debbono sobbarcarsi trasferte anche di più di 100 km in condizioni metereologiche precarie.

Ormai, la triste realtà racconta di danni ingenti nella nostra regione nelle giornate di allerta e anche ieri si è vista la fragilità del nostro territorio tra frane e allagamenti.