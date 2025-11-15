  • News24
Maltempo

Allerta arancione, anticipata la partita della Rari Nantes Savona

L'incontro di serie A in programma nella piscina “Zanelli” avrà inizio alle ore 10,30 anziché alle ore 14,00

Rari Nantes Savona Vs Club Nataciò Atletic Barceloneta

Savona. A causa dell’ondata di maltempo e delle previsioni meteorologiche, anticipo per la partita della Rari Nantes Savona

Per l’allerta meteo arancione emanata dalla protezione civile dalle 12 di domani, domenica 16 novembre, l’incontro valevole per il campionato di Pallanuoto di Serie A 1 tra BANCO BPM Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste, in programma nella piscina “Zanelli”, avrà inizio alle ore 10,30 anziché alle ore 14,00.

La piscina “Zanelli” resterà chiusa per la libera balneazione ed i corsi per tutta la giornata di domani, domenica 16 novembre.

