Allerta arancione, 19 interventi nel pomeriggio da parte dei vigili del fuoco: 11 riconducibili al maltempo

Provincia di Savona. Nel pomeriggio di oggi, diverse squadre dei vigili del fuoco della provincia di Savona sono state impegnate in numerosi interventi legati al maltempo.

Sulla SP582 che collega Zuccarello ad Erli, al km 24+700 un albero abbattuto dal vento ha ostruito la carreggiata. La squadra dei vigili del Fuoco di Albenga è intervenuta per la messa in sicurezza dell’area, operando insieme ai carabinieri di Alassio impegnati nella gestione del traffico.

Un secondo intervento ad Albisola Superiore per un incidente stradale in corso Mazzini con un’autovettura ribaltata. All’interno una persona cosciente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varazze, personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine.

Per quanto riguarda gli smottamenti sono stati segnalati vari movimenti franosi sul territorio provinciale. I più rilevanti ad Alassio, lungo la SP18 in via Aleramo e a Stella, lungo la SP334 in località Rio Basco. Gli interventi hanno riguardato la verifica della stabilità e la messa in sicurezza delle aree interessate.

Intorno alle ore 18 un ulteriore intervento dei vigili del fuoco ad Albenga nella Regione Latino per un allagamento ad un magazzino di circa 40 m² con circa 1 metro d’acqua. Sono intervenuti la squadra volontaria dei vigili del fuoco di Borghetto Santo Spirito e un rinforzo da Albenga con idrovora per il prosciugamento.