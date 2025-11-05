  • News24
Promozione

Albissole, Favorito stende le favorite: “Ripartiamo ogni martedì tranquilli e sereni” fotogallery

“Goal dedicato a mio papà e alla mia ragazza”

C’è tanto di Pietro Favorito nelle due vittorie che lanciano l’Albissole nel lotto delle pretendenti al titolo. L’intervento ai limiti in scivolata per fermare Rignanese diretto in porta contro il Savona e il goal del 3 a 2 alla Sestrese sono due giocate che probabilmente valgono quattro punti.

Abbiamo disputato una grande partita, meritando i tre punti. Abbiamo preso i due goal su due disattenzioni, penso che il risultato sia giusto. Sono contento”.

Come Macagno dopo il Savona, anche Favorito evidenzia la tranquillità che riesce a trasmettere mister Cristian Cattardico: “Noi giochiamo partita per partita. Ci rivediamo al martedì dopo ogni partita e lavoriamo con serenità. Il mister ce la trasmette. Il goal dedicato a mio papà e alla mia ragazza”.

“I tifosi sono bellissimi. Non sembra di giocare in Promozione”, conclude.

Promozione, Albissole vs Sestrese: le immagini del big match del Faraggiana
