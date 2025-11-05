C’è tanto di Pietro Favorito nelle due vittorie che lanciano l’Albissole nel lotto delle pretendenti al titolo. L’intervento ai limiti in scivolata per fermare Rignanese diretto in porta contro il Savona e il goal del 3 a 2 alla Sestrese sono due giocate che probabilmente valgono quattro punti.

“Abbiamo disputato una grande partita, meritando i tre punti. Abbiamo preso i due goal su due disattenzioni, penso che il risultato sia giusto. Sono contento”.

Come Macagno dopo il Savona, anche Favorito evidenzia la tranquillità che riesce a trasmettere mister Cristian Cattardico: “Noi giochiamo partita per partita. Ci rivediamo al martedì dopo ogni partita e lavoriamo con serenità. Il mister ce la trasmette. Il goal dedicato a mio papà e alla mia ragazza”.

“I tifosi sono bellissimi. Non sembra di giocare in Promozione”, conclude.