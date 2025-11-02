Albissole “ammazzagrandi” e al secondo posto, Cattardico: “Dobbiamo avere questa fame in qualsiasi partita, non guardiamo la classifica”

Una partita da montagne russe. Ma l’Albissole non soffre di vertigini e compie l’impresa contro la Sestrese, vincendo 3-2. Al Faraggiana arriva un successo di lusso per i ceramisti, in vantaggio di due reti nel primo tempo, rimontati nella ripresa e capaci di trovare le forze per spuntarla all’85’, con il gol di Favorito. Gioia enorme anche per mister Cristian Cattardico, che ha commentato il match nel post partita.

Afferma il tecnico: “È una grossa soddisfazione perché è una vittoria contro una grandissima squadra, che oggi ha dimostrato la sua qualità. Oggi i ragazzi sono stati bravissimi in tutti e due i tempi. Nel primo abbiamo messo intensità e qualità andando sul 2-0. Nella ripresa loro sono venuti fuori e hanno pareggiato, ma noi ci abbiamo provato fino alla fine e il gol è meritato“.

In particolare Cattardico loda l’atteggiamento. Quando l’inerzia del match era totalmente per i verdestellati, l’Albissole non è scomparsa dalla partita ma l’ha riportata sul proprio binario. Commenta dunque il mister: “Abbiamo faticato ma il merito va alla Sestrese, nei primi venti minuti del secondo tempo sono stati di alto livello. Noi siamo stati bravi a crederci e rimanere in partita. Questo è quello che dobbiamo essere, dobbiamo avere la fame di vincere le partite. In qualsiasi tipo di partita la fame deve essere questa“.

L’Albissole si prende dunque la nomea di “ammazzagrandi“. Dopo il Savona anche la capolista cade contro i biancocelesti che ora sono solo a un punto di distanza dalla vetta. Ma per ora l’occhio di Cattardico non è sulla graduatoria: “La classifica non dobbiamo guardarla. Noi dobbiamo seguire il nostro percorso e crescere, queste due partite ci hanno fatto crescere parecchio. Mercoledì abbiamo la Coppa (contro il Finale, ndr) che affronteremo con lo stesso impegno e poi ci ributteremo nel campionato (contro la Sampierdarenese). Dobbiamo guardare solo davanti a noi stessi, non oltre”.