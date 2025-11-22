Albissola, continua il botta e risposta. Giallombardo a Nasuti-Bragnatini: “Dichiarazioni bugiarde”

Albissola. Dopo le accuse mosse dal consigliere di minoranza Roberto Giallombardo e la replica del sindaco Gianluca Nasuti e dell’assessore Roberto Bragantini, arriva la controreplica dello stesso Giallombardo sul tema della raccolta differenziata.

La pubblichiamo di seguito integralmente: “Devo proprio aver toccato un nervo scoperto se la risposta alla richiesta di un tavolo di lavoro porta alla reazione spropositata di sindaco e assessore che, a mezzo stampa e con toni da campagna elettorale tentano di svilire il mio impegno per Albissola”.

“Le dichiarazioni rese sono anche bugiarde poiché basta leggere il mio comunicato per constatare che non ho mai parlato male della SAT che svolge con i suoi operatori un ottimo lavoro né tantomeno ho mai chiesto le dimissioni dell’Assessore. Apprendo un po’ stupito che per lui non esistono criticità e questo riferirò ai tanti albissolesi che chiedono più decoro, meno cinghiali per le strade e meno scomodità nel conferimento”.

“Se i risultati della raccolta sono buoni è merito ‘esclusivamente’ dei cittadini che pagano interamente il servizio e si sobbarcano il ‘lavoro’ di differenziazione dei rifiuti.

Ribadisco che con un po’ di buon senso e poca spesa si potrebbe andare incontro alle istanze di molti ma evidentemente è più facile attaccare il sottoscritto che affrontare i problemi. Ricordo a loro che sono presente ad Albissola tutte le settimane, ho collaborato fattivamente alla ricerca di fondi per le infrastrutture albissolesi, ho partecipato direttamente alla realizzazione di eventi ed ho partecipato ‘attivamente’, in presenza o da remoto, a tutti i consigli comunali”.

“E quando dico attivamente intendo con interventi e richieste fatte sempre con spirito costruttivo e di collaborazione che mi hanno peraltro indotto a creare un Gruppo Consiliare autonomo. Evidentemente però il sindaco preferisce avere ‘in presenza’ tante belle statuine, ovvero la maggior parte dei Consiglieri che credo soffrano di mutismo e detenendo il record assoluto di mancati interventi possono solo garantire il loro ruolo di ‘Yes Man’. In fondo se non sono troppo allineati è bene che si dimettano, magari per motivi famigliari, e lascino il posto a chi è più malleabile e con interessi convergenti”.

“Detto questo non mi lascio certo intimidire e continuerò a punzecchiare e stimolare l’operato di sindaco e assessori vigilando sul loro operato. Se saranno all’altezza darò loro il giusto merito, se non lo saranno riceveranno le mie critiche ma sempre e comunque non mancheranno da parte mia sostegno e proposta nell’interesse esclusivo di tutti gli albissolesi”, ha concluso Giallombardo.