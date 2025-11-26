Albisola, investimento pedonale in corso Ferrari: uomo trasportato al pronto soccorso

Albisola Superiore. Un uomo è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada, in corso Ferrari. È successo intorno alle 17 e 30.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, subito intervenuta sul posto per i rilievi. È successo poco prima della rotonda di piazza Dante. La vettura stava procedendo da Savona in direzione levante.

Per fortuna l’uomo è stato leggermente urtato dal mezzo. Immediato l’intervento dei militi della Croce Verde di Albisola che, coordinati dal personale sanitario del 118 lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti del caso. Per fortuna nulla di grave: codice giallo.