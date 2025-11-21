Albisola, il Golden Beach incontra la montagna: parte la collaborazione esclusiva con il Super G di Cervinia

Il Golden Beach sale ad alta quota con la collaborazione esclusiva con il Super G di Cervinia.

La discobeach di Albisola, tra le più iconiche e riconosciute d’Italia, porta la sua energia oltre la spiaggia e arriva in montagna per la stagione invernale. Dal prossimo weekend prenderà ufficialmente il via una collaborazione unica con il Super G di Cervinia, l’après-ski più famoso d’Italia, punto di riferimento per chi cerca divertimento, stile e musica ai piedi delle piste più celebri del mondo.

“Due realtà leader dell’intrattenimento – una simbolo dell’estate italiana e l’altra emblema dell’inverno ad alta quota – si uniscono per dare il via a una stagione invernale indimenticabile” sottolinea uno dei gestori della discoteca Golden Beach di Albisola, Giacomo Canale.

Un incontro tra mare e montagna, tra party e panorama, tra ritmo e neve: “Un vero e proprio crossover che promette eventi esclusivi, dj set, ospiti speciali e un nuovo modo di vivere l’après-ski. La collaborazione inaugura un progetto che permetterà agli ospiti del Super G di vivere l’inconfondibile atmosfera GoldenBeach nel cuore di Cervinia, creando un ponte tra le emozioni dell’estate e quelle dell’inverno”.

“Una partnership destinata a segnare un nuovo format nel panorama del divertimento italiano” conclude Canale.

Il referente a Cervinia per il gruppo dei Golden Beach sarà Federico Ghersi.