Albingaunia profondo rosso contro Golfo Dianese, Poggi: “Tutto sbagliato, dobbiamo svegliarci”

Albenga. Serviva uno scossone dopo il risultato di Andora con il pareggio arrivato all’ultimo istante. Oggi contro la Golfo Dianese, l’Albingaunia non è riuscita a dimostrare di aver dimenticato la partita di domenica scorsa. Solamente per pochi tratti di gara i bianconeri hanno provato di aver le carte in regola per incidere, ma l’unica rete prodotta arriva su rigore da Ciravegna.

Infortuni che hanno probabilmente inciso, una rosa rimaneggiata che per la prossima partita dovrà fare a meno dei due centrali di riferimento, Greco per somma di ammonizioni e Gerosa per espulsione. Un vero e proprio momento no per il club bianconero, che oggi non ha reso per niente felice l’allenatore Poggi.

“Sono arrabbiato per l’ammonizione di Davide, questi errori non possiamo permetterceli, ne avevamo parlato”, Poggi è calmo davanti ai microfoni, furibondo nello spirito per la prova della sua squadra: “Sicuramente è una sconfitta pesante arrivata con troppa leggerezza. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità, guardarci in faccia e capire che oggi qualcosa non è andato per il verso giusto. Tutti i componenti della squadra possono fare bene, non esistono assenze o scuse. Oggi è stato tutto sbagliato, bisogna reagire”.

“Di positivo oggi non c’è niente – chiosa l’allenatore -. Siamo questi, lavoreremo in settimana e ci daremo una svegliata. Abbiamo già dimostrato chi possiamo essere, sicuramente non quelli di oggi. Non c’è bisogno di nessuno, chi ho a disposizione è in grado di disputare ottime partite e un buon campionato, su questo sono tranquillo. Bisogna tirare fuori qualcosa in più, riprenderci subito”