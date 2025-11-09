  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Prima categoria

Albingaunia profondo rosso contro Golfo Dianese, Poggi: “Tutto sbagliato, dobbiamo svegliarci”

Oltre al risultato, l'espulsione di Gerosa e l'ammonizione di Greco restringono il cerchio dei giocatori disponibili per Dego: "Sconfitta arrivata con leggerezza"

Albenga. Serviva uno scossone dopo il risultato di Andora con il pareggio arrivato all’ultimo istante. Oggi contro la Golfo Dianese, l’Albingaunia non è riuscita a dimostrare di aver dimenticato la partita di domenica scorsa. Solamente per pochi tratti di gara i bianconeri hanno provato di aver le carte in regola per incidere, ma l’unica rete prodotta arriva su rigore da Ciravegna.

Infortuni che hanno probabilmente inciso, una rosa rimaneggiata che per la prossima partita dovrà fare a meno dei due centrali di riferimento, Greco per somma di ammonizioni e Gerosa per espulsione. Un vero e proprio momento no per il club bianconero, che oggi non ha reso per niente felice l’allenatore Poggi.

“Sono arrabbiato per l’ammonizione di Davide, questi errori non possiamo permetterceli, ne avevamo parlato”, Poggi è calmo davanti ai microfoni, furibondo nello spirito per la prova della sua squadra: “Sicuramente è una sconfitta pesante arrivata con troppa leggerezza. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità, guardarci in faccia e capire che oggi qualcosa non è andato per il verso giusto. Tutti i componenti della squadra possono fare bene, non esistono assenze o scuse. Oggi è stato tutto sbagliato, bisogna reagire”.

Di positivo oggi non c’è niente – chiosa l’allenatore -. Siamo questi, lavoreremo in settimana e ci daremo una svegliata. Abbiamo già dimostrato chi possiamo essere, sicuramente non quelli di oggi. Non c’è bisogno di nessuno, chi ho a disposizione è in grado di disputare ottime partite e un buon campionato, su questo sono tranquillo. Bisogna tirare fuori qualcosa in più, riprenderci subito”

Più informazioni
leggi anche
Eccellenza: San Francesco Loano vs Carcarese
8/9 novembre
Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria
riva alingaunia golfo dianese
Full time
La Golfo Dianese regola la partita in 5 minuti: 3-1 contro un’Albingaunia in 10 uomini per 70 minuti
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.