Albenga, Twenties e Brezza raccolgono l’eredità di Re Carciofo e triplicano: due nuovi locali in centro storico

Albenga. Il centro storico, nello specifico piazza San Francesco, orfano di Re Carciofo ha trovato coloro che hanno deciso di raccoglierne l’eredità.

Si tratta di due società, entrambe molto note ormai ad Albenga, ovvero Twenties, come l’omonimo locale, centro della movida di piazza delle Erbe, che ha appena compiuto 7 anni, e Brezza, altro locale che, per tre stagioni, ha animato l’estate sulla spiaggia di Vadino prima della chiusura avvenuta al termine della scorsa stagione estiva 2025.

Fervono i lavori in piazza San Francesco dove, dopo tante polemiche, è stata smontata l’iconica serra di Enzo Bellissimo (Re Carciofo) ed è pronta ad aprire una nuova pizzeria (punterà sulla pizza ma anche su diversi piatti locali). Sarà targata proprio Twenties e Brezza, con l’obiettivo ambizioso di inaugurare già entro la fine del 2025.

Ma non è finita qui. Il progetto, che porta la firma dei giovani ingauni Andrea Fazio, Gabriele Varrasi e Piercarlo Alizeri, è triplice e prevede anche l’apertura di una nuova trattoria di stampo moderno che, salvo contrattempi, dovrebbe invece aprire per l’inizio dell’estate 2026 in piazza San Domenico.

Non solo, dunque, un’importante novità per il centro storico ingauno, che riconferma ancora una volta il ruolo di importante centro per la movida rivierasca, ma anche un’interessante opportunità occupazionale per tanti giovani del territorio.

“Da tempo pensavamo alla realizzazione di questo triplice progetto, che ora sembra davvero essere prossimo ad essere concretizzato, – ha spiegato Andrea Fazio ai microfoni di IVG. – Abbiamo gestito per 3 anni il locale-spiaggia Brezza a Vadino, ma volevamo fare in modo che tutti i ragazzi che lavoravano con noi potessero avere un impiego per tutto l’anno, non solo per pochi mesi”.

“Questa nostra volontà ha coinciso con la notizia della chiusura di Re Carciofo e ci siamo subito mossi, prima chiudendo l’esperienza di Vadino per poi aprire la pizzeria in piazza San Francesco. E per la prossima estate contiamo anche di inaugurare questa trattoria moderna in piazza San Domenico”.

E non sono mancate ovviamente parole di stima ed elogio per Enzo Bellissimo: “Non vogliamo assolutamente addentrarci nella polemica, ma posso dire che, come per tanti albenganesi, è stato un dispiacere vedere Enzo andare via: a lui vanno grandi meriti per quello che è riuscito a fare e non possiamo che ringraziarlo per aver contribuito al rilancio del centro storico”.

Un centro storico in cui i ragazzi di Twenties e Brezza credono moltissimo: “Non è un periodo facile per nessuno dal punto di vista economico, ma noi siamo cresciuti insieme al centro storico, il Twenties ha compiuto da poco 7 anni di attività, e abbiamo deciso di crederci ancora una volta, ancora di più, diversificando anche le tipologie di offerte”.