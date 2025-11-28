Albenga “si illumina d’immenso”: il 6 dicembre tornano le spettacolari proiezioni sugli edifici del centro storico

Albenga. “Albenga si illumina d’immenso”. E, ormai lo abbiamo imparato negli ultimi anni, non è solo un modo di dire.

Anche per le festività natalizie 2025 tornano le spettacolari proiezioni architetturali sugli edifici del centro storico. L’inaugurazione è prevista il prossimo sabato 6 dicembre.

Lo stesso giorno, inoltre, sarà anche illuminato ufficialmente l’albero di Natale della città, che si trova già di fronte al palazzo del Comune e che sarà addobbato nei prossimi giorni.

Per l’occasione, il Comune ha preparato un evento ad hoc che si terrà in piazza San Michele, con intrattenimento musicale del coro gospel dell’Associazione di Promozione Sociale “La musica mi fa crescere”. A presentare la serata sarà la giornalista e project manager Renata Cantamessa.

Le proiezioni, poi, che faranno da contorno al programma degli eventi natalizi, saranno ammirabili fino al 6 gennaio 2026.