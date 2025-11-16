  • News24
Curiosità

Albenga, scout in visita dai vigili del fuoco: esercitazione spettacolare con l’autoscala da 34 metri

Hanno assistito anche a una breve esercitazione del nucleo SAF: la simulazione di evacuazione di un infortunato da un edificio

Albenga. Una visita speciale ieri (15 novembre) al distaccamento dei Vigili del Fuoco, dove un gruppo di scout ha potuto scoprire da vicino mezzi e attrezzature di soccorso.

I ragazzi hanno assistito anche a una breve esercitazione del nucleo SAF, impegnato nella simulazione di evacuazione di un infortunato da un edificio a più piani, con il supporto dell’autoscala da 34 metri.

Una manovra particolarmente suggestiva, che ha mostrato ai giovani visitatori quanto lavoro di squadra e preparazione richiedano gli interventi reali.

Tra curiosità, domande e foto ricordo, la mattinata si è conclusa con entusiasmo da entrambe le parti. Un’occasione preziosa per avvicinare i più giovani alla cultura del soccorso e al ruolo dei Vigili del Fuoco sul territorio.

