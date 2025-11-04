Albenga, scontro moto-auto sull’Aurelia: ferita una 17enne

Albenga. Incidente stradale nella mattinata odierna (4 novembre), ad Albenga. È successo intorno alle 8, sulla via Aurelia.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi, per cause da accertare, sono state un’auto ed una moto, che procedeva in direzione Ceriale, con il conducente della due ruote, una ragazza di 17 anni, che ha avuto la peggio.

È rimasta incastrata tra l’auto e la moto, riportando ferite e contusioni: in particolare, un trauma cranico con sospetta commozione cerebrale.

Sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, la ragazza è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo.