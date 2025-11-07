Albenga, lutto nel mondo della scuola: è mancata Mariella Treglia, storica insegnante al liceo Giordano Bruno

Albenga. Oggi (8 novembre) è un giorno triste per il mondo della scuola ingauno, che piange la scomparsa della storica professoressa Mariella Treglia.
Ha insegnato Educazione Motoria, per oltre 30 anni, al liceo Giordano Bruno di Albenga, dove studenti e colleghi la ricordano con grande affetto, sia per le sue doti umane che professionali.
Anche suo marito, Antonio Olivieri, era stato a sua volta professore di Italiano e Latino, sempre al liceo Bruno.
La professoressa viene ricordata dai “suoi” ragazzi soprattutto per il suo grande amore per lo sport e le attività sportive: in molti ricordano le “trasferte” fuori dalle mura dell’istituto per svolgere attività fisica nei giardini di Albenga, in particolare in quelli situati in viale Pontelungo.
I funerali saranno celebrati nella mattinata di domani (sabato 8 novembre), alle 9,30, nella cattedrale di San Michele, nel centro storico ingauno.