Albenga, l’assessore Vio: “Dati positivi per il commercio, più del doppio le aperture rispetto alle chiusure nei primi 10 mesi del 2025”

Albenga. “Albenga continua a confermarsi una città dinamica e attrattiva per le attività economiche”. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione ingauna.

Spiegano: Dai dati rilevati tra il 1° gennaio e il 31 ottobre emerge un quadro estremamente positivo: 87 nuove aperture contro 42 cessazioni, un risultato che testimonia la solidità e la capacità di rinnovamento del tessuto commerciale cittadino. Il forte saldo positivo indica una città in movimento, capace di accogliere nuove imprese e di favorire un ambiente fertile per chi desidera investire. L’interesse crescente degli operatori economici riflette anche il lavoro intrapreso dall’Amministrazione per rendere Albenga un territorio sempre più accogliente e favorevole allo sviluppo”.

L’assessore al Commercio, Camilla Vio afferma: “Questi numeri raccontano un’ Albenga viva, propositiva e capace di attirare nuove iniziative imprenditoriali. Il commercio è il cuore pulsante della nostra città e la crescita registrata dimostra che stiamo andando nella direzione giusta. Continueremo a lavorare per sostenere chi investe sul territorio, valorizzare le aree commerciali e creare condizioni sempre più favorevoli per lo sviluppo economico locale”.

Nel settore delle attività commerciali si registrano, per le agenzie d’affari, 6 aperture e 2 chiusure; per il commercio in sede fissa 36 aperture, 11 subingressi e 24 cessazioni; per il commercio all’ingrosso 8 aperture e 1 chiusura; per il commercio su aree pubbliche 4 aperture, 11 subingressi e 1 cessazione. Gli hobbisti contano 14 aperture senza chiusure, mentre nelle attività di pulizie e disinfezione si rileva 1 apertura e nessuna chiusura, così come nelle lavanderie. Nel settore del noleggio macchinari risultano 1 apertura e 1 subingresso; per barbieri e parrucchieri 8 aperture, 3 subingressi e 3 cessazioni; per i produttori agricoli 1 apertura e 1 chiusura; nelle sale giochi nessuna apertura e 1 chiusura. Gli stabilimenti balneari registrano 2 aperture e 4 subingressi, mentre i pubblici esercizi contano 5 aperture, 24 subingressi e 9 cessazioni.