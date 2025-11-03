  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Prevenzione

Albenga, iniziata la pulizia di rio Enesi e degli sbocchi a mare dei rii su viale Che Guevara

Continuano gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica del territorio.

Generico novembre 2025
Generico novembre 2025
Generico novembre 2025 Generico novembre 2025

Albenga. Prosegue l’attività dell’amministrazione comunale di Albenga volta alla tutela del territorio e alla prevenzione del rischio idrogeologico.

Attualmente sono in corso le operazioni di pulizia del Rio Enesi, mentre nei giorni scorsi è stato effettuato un importante intervento di liberazione delle bocche a mare dei rii presenti su viale Che Guevara: “Quest’ultimo è particolarmente rilevante poiché, a seguito delle mareggiate, gli sbocchi a mare possono ostruirsi, impedendo il corretto deflusso delle acque e creando criticità in caso di forti piogge”, dicono dal Comune.

“Ricordiamo che sono stati affidati incarichi a diverse ditte specializzate per poter intervenire in modo capillare e simultaneo su più rii e canali cittadini, con un investimento complessivo di 320 mila euro. Parallelamente, molti interventi vengono realizzati in economia grazie al lavoro degli operai comunali, che contribuiscono in modo significativo al mantenimento e al miglioramento della sicurezza idraulica del territorio”.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Si tratta di interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria molto importante per il nostro reticolo così ricco di rii e canali. L’impegno dell’amministrazione è quello di proseguire con una pianificazione continua che a rotazione preveda interventi puntuali sulle diverse criticità. Per tutelare un territorio fragile come il nostro, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso, stiamo portando avanti interventi strutturali importanti, come quelli già avviati su Rio Fasceo e Carendetta (per un importo di 6 milioni di euro), e su rio Carenda per il quale è in corso la progettazione della messa in sicurezza di tutto l’asse e per cui sono già stati ottenuti i primi 5 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno ulteriori 2,5 milioni provenienti da un bando ministeriale, così da completare la messa in sicurezza della zona”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.