Albenga, inaugurato il nuovo mezzo per trasporto disabili di Uildm

Albenga. Si è tenuta ieri, domenica 23 novembre, l’inaugurazione del nuovo mezzo dedicato al trasporto di persone con disabilità a servizio di Uildm Albenga. La cerimonia si è tenuta presso il parco giochi Peter Pan di Albenga, in occasione del 51° anniversario di fondazione della sezione.

L’evento è stato arricchito dalla presenza di numerose autorità e realtà del territorio. Il presidente Michael Ferrante ringrazia “l’assessore Marta Gaia del Comune di Albenga, il presidente del consiglio comunale Alberto Passino e il sindaco di Garlenda Alessandro Navone, che con la loro partecipazione hanno testimoniato la vicinanza delle istituzioni al nostro impegno quotidiano. Un sentito ringraziamento va al vescovo di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti per la sua presenza sempre attenta e paterna, e all’Arma dei Carabinieri, che non manca mai di far sentire il proprio sostegno”.

“Un grazie particolare va anche ai ragazzi del Bar Nonunodimeno del parco Peter Pan, al presidente del quartiere Sant’Eulalia Giuseppe Barreca, ai nostri instancabili volontari della Uildm e alla Band Vico28, che ha contribuito a rendere la serata ancora più speciale. Un ringraziamento affettuoso va infine alla presentatrice Moira Massari, che con professionalità e sensibilità ha accompagnato tutte le fasi dell’evento. La nostra riconoscenza più profonda è rivolta al benefattore anonimo che ha donato il nuovo pulmino. Un gesto di straordinaria generosità, compiuto nella riservatezza ma con un impatto enorme sulla vita delle persone che ogni giorno si affidano ai nostri servizi. È un esempio concreto di attenzione e solidarietà che merita di essere condiviso e valorizzato”.

“Il nuovo mezzo rappresenta per noi un passo importante: uno strumento che permetterà di migliorare ulteriormente il servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità, garantendo maggiore autonomia, sicurezza e inclusione. Ancora una volta desideriamo ringraziare di cuore la comunità, le istituzioni e tutte le persone che hanno scelto di condividere con noi questo momento così importante. È grazie alla vostra vicinanza che possiamo continuare a costruire un territorio più inclusivo e attento ai bisogni di tutti”.

La Uildm di Albenga invita la cittadinanza ai prossimi eventi solidali: il 6 dicembre alle ore 21, presso l’Auditorium San Carlo di Via Roma, si terrà il concerto di beneficenza “In… canto di Natale” con la Corale Stella Alpina Orma; mentre il 10 dicembre alle 20 presso la pizzeria-osteria “Il Candidato”, avrà luogo il tradizionale “Giropizza di Beneficenza”.