Fondi

Albenga, in consiglio comunale approvata variazione di bilancio da 155mila euro per riqualificare gli alloggi Arte

Il PD chiede a Governo e Regione più attenzione ai bisogni primari e alla sicurezza dei cittadini

consiglio comunale albenga

Albenga. “Il consiglio comunale di Albenga del 17 novembre ha rappresentato un momento cruciale dal punto di vista politico, di cui possiamo essere orgogliosi. Con voto unanime è stata approvata la variazione di bilancio che destina 155.000 euro alla riqualificazione di 7 alloggi Arte: un intervento concreto che affronta l’emergenza abitativa e rafforza la coesione della città”. Lo ricorda Michele Marengo, segretario del Partito democratico di Albenga.

“Affrontare il tema del diritto all’abitare significa restituire dignità e garantire sicurezza. Togliere persone dalla strada riduce fragilità e degrado, rafforzando l’ordine e la protezione per l’intera comunità. La casa è, infatti, il primo presidio di stabilità: senza di essa aumentano tensioni e insicurezze. Albenga dimostra che, con visione e competenza, si possono dare risposte reali ai bisogni dei cittadini”.

“Le risorse stanziate restano però insufficienti. È grave che Governo e Regione continuino a sottovalutare una moltitudine di temi fondamentali, lasciando i Comuni soli ad affrontare problemi che colpiscono soprattutto i ceti più deboli. Se persino i rappresentanti locali dei partiti di maggioranza del Governo nazionale e Regionale hanno condiviso questo stanziamento, è tempo che a Roma e a Genova si facciano un bagno di umiltà e riconoscano che la politica deve partire dalle persone e dai loro bisogni reali”.

“Albenga ha fatto la sua parte. Ora tocca ai livelli superiori dimostrare la stessa responsabilità, investendo in politiche strutturali che mettano al centro la dignità e la sicurezza dei cittadini”, conclude Marengo.

 

