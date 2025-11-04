  • News24
Inclusione

Albenga, il 23 novembre l’inaugurazione di “Trasport… Abile”: un nuovo mezzo per l’inclusione e la libertà di movimento

La UILDM di Albenga presenta il nuovo Ford Transit Custom dedicato al trasporto di persone con disabilità. Appuntamento sabato 23 novembre al Parco Giochi “Peter Pan”

Albenga. Un nuovo passo verso l’inclusione e la libertà di movimento ad Albenga. Sabato 23 novembre, alle 15, presso il Parco Giochi “Peter Pan” in Via Dalmazia è in programma l’inaugurazione di “Trasport… Abile”, il nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, un Ford Transit Custom messo a disposizione dalla UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione Antonio e Amedeo Pareto di Albenga.

L’evento, patrocinato dal Comune di Albenga e realizzato in collaborazione con il Quartiere Sant’Eulalia, rappresenta l’impegno costante dell’associazione nel garantire a tutti la possibilità di muoversi liberamente e di partecipare alla vita sociale senza barriere.

Il programma della giornata prevede alle 15 l’accoglienza delle associazioni e delle autorità, seguita alle 15.30 dai saluti del Presidente della sezione UILDM e delle istituzioni presenti. Alle 16 si terrà la benedizione del nuovo mezzo.

A presentare l’evento sarà Moira Massari, tesoriere e responsabile degli eventi extra Palio Storico del Quartiere ingauno,  mentre l’atmosfera sarà resa ancora più speciale dalla musica della band “Vico 28”, che accompagnerà i presenti con le proprie note.

Con questa iniziativa, la UILDM di Albenga conferma la propria missione: abbattere gli ostacoli, favorire l’autonomia e costruire una società più accessibile e accogliente per tutti.

