Albenga, il 23 novembre l’inaugurazione di “Trasport… Abile”: un nuovo mezzo per l’inclusione e la libertà di movimento

Albenga. Un nuovo passo verso l’inclusione e la libertà di movimento ad Albenga. Sabato 23 novembre, alle 15, presso il Parco Giochi “Peter Pan” in Via Dalmazia è in programma l’inaugurazione di “Trasport… Abile”, il nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, un Ford Transit Custom messo a disposizione dalla UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione Antonio e Amedeo Pareto di Albenga.

L’evento, patrocinato dal Comune di Albenga e realizzato in collaborazione con il Quartiere Sant’Eulalia, rappresenta l’impegno costante dell’associazione nel garantire a tutti la possibilità di muoversi liberamente e di partecipare alla vita sociale senza barriere.

Il programma della giornata prevede alle 15 l’accoglienza delle associazioni e delle autorità, seguita alle 15.30 dai saluti del Presidente della sezione UILDM e delle istituzioni presenti. Alle 16 si terrà la benedizione del nuovo mezzo.

A presentare l’evento sarà Moira Massari, tesoriere e responsabile degli eventi extra Palio Storico del Quartiere ingauno, mentre l’atmosfera sarà resa ancora più speciale dalla musica della band “Vico 28”, che accompagnerà i presenti con le proprie note.

Con questa iniziativa, la UILDM di Albenga conferma la propria missione: abbattere gli ostacoli, favorire l’autonomia e costruire una società più accessibile e accogliente per tutti.