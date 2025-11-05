Albenga, giovane trovato con un panetto di hashish: arrestato

Nel corso della notte, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga hanno arrestato in flagranza di reato un giovane 26enne di origine marocchina, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è da ricondurre nell’ambito del piano di rafforzamento dei servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’immigrazione irregolare ed il mantenimento del decoro urbano nelle aree del centro storico e nelle zone più sensibili del territorio ingauno, disposti a seguito di quanto stabilito nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di Savona lo scorso 29 ottobre.

Il 26enne straniero, con precedenti specifici, è stato intercettato a tarda notte di ieri mentre stava camminando lungo la via Roma quando, accortosi della presenza dei carabinieri, ha cercato di eludere il controllo cambiando repentinamente direzione e imboccando la limitrofa via Lamberti. Nonostante il tentativo di fuga è stato raggiunto dai militari proprio mentre stava cercando di disfarsi di un involucro, rivelatosi poi essere un panetto confezionato di hashish del peso di circa 96 grammi, infilandolo sotto uno dei portoni condominiali.

Il giovane è stato subito arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Albenga a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questa mattina, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto e rito direttissimo, il Gip del Tribunale di Savona ha disposto a carico dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Savona.

Rimane alta l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri a un fenomeno che continua a destare preoccupazione tra i residenti, testimoniando l’impegno costante nell’attività di contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, microcriminalità e immigrazione irregolare. Viene ancora una volta, infine, rinnovato l’appello ai cittadini affinché segnalino al numero 112 qualsiasi situazione sospetta o di potenziale pericolo.