Violenza

Albenga, giovane rapinato in centro storico: intervento e indagini dei carabinieri

L’episodio è avvenuto ieri sera (10 novembre) nei pressi di piazza IV Novembre

carabinieri notte auto generica

Albenga. Attimi di tensione nella serata di ieri (10 novembre), intorno alle 21, in centro storico, precisamente nei pressi di piazza IV Novembre.

Secondo quanto ricostruito, un uomo si è avvicinato ad un ragazzo residente ad Albenga, inizialmente per chiedere l’elemosina. 

Ma la situazione è degenerata velocemente: quando il ragazzo ha estratto alcune monete per consegnarle, è stato minacciato e aggredito.

L’uomo è riuscito a rubare altro denaro dal portafoglio della vittima e poi lo ha colpito con un calcio per guadagnarsi la fuga. 

Il giovane, scosso per l’accaduto, si è poi recato in ospedale ad Albenga per ricevere le cure del caso, mentre alcuni passanti hanno allertato i carabinieri, che si sono recati sul posto. 

Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per risalire all’identità dell’aggressore. 

