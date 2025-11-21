Albenga, costituito il Comitato “Sì Separa” promosso dal consigliere Guido Lugani

Albenga. Quest’oggi (21 novembre), si è ufficialmente costituito il Comitato “Sì Separa Albenga”, comitato referendario a sostegno del “Sì” alla Separazione delle Carriere.

Nel corso dei prossimi mesi il Comitato “organizzerà ad Albenga una serie di incontri divulgativi con esperti del settore”, con “l’obiettivo di illustrare ai cittadini le ragioni per cui è importante esprimere un voto favorevole al referendum”.

Il Comitato “Sì Separa” è promosso a livello nazionale dalla Fondazione Einaudi e presieduto dall’avvocato Giandomenico Caiazza, già presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

A livello locale, l’iniziativa è stata promossa dal capogruppo in consiglio comunale, Guido Lugani, e ha già raccolto l’adesione di numerosi professionisti del mondo giuridico e non solo.