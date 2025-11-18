Albenga, controlli della Polizia di Stato nelle palazzine di via Carloforte: individuata una persona intenta a bivaccare, murati gli accessi

Albenga. Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Alassio hanno effettuato un’ispezione all’interno delle palazzine di via Carloforte ad Albenga.

All’interno sono state individuate tracce di un recente bivacco ed è stata rintracciata una persona senza fissa dimora, che evidentemente aveva trasformato i locali dello stabile in un alloggio di fortuna.

Al termine delle verifiche da parte degli agenti, gli operai del Comune di Albenga hanno proceduto a murare gli accessi irregolari scoperti durante l’operazione.

All’ispezione hanno partecipato anche la squadra amministrativa della Questura di Savona, il Reparto Prevenzione Crimine di Genova, la Polizia Locale di Albenga e due uomini della Guardia di Finanza di Albenga.

I controlli sono stati predisposti dalla Prefettura di Savona e rientrano nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza concordate durante i tavoli di coordinamento con le forze dell’ordine e le altre istituzioni.