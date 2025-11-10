Albenga. Autunno sotto il segno della prevenzione oncologica gratuita della Fondazione ANT Franco Pannuti Ets Delegazione di Albenga. Ben 2 progetti di prevenzione oncologica melanoma che si svolgeranno a novembre e dicembre. Il primo appuntamento è per sabato 15 novembre.

Per accedere alle 24 visite gratuite riservate ai cittadini, le prenotazioni inizieranno lunedì 10 novembre e sarà necessario prenotare telefonando al numero 342.7646010 esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 11,30 fino ad esaurimento posti.

La giornata di Prevenzione oncologica si svolgerà sabato 15 novembre dalle 9-13 e dalle 14-18 presso gli ambulatori Avis Comunale con ingresso da via Cavour 3 ad Albenga.

La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima, l’incidenza è molto alta: per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi l’anno per 100mila abitanti.

“Questa iniziativa è resa possibile grazie al costante lavoro che quotidianamente i Volontari ANT, svolgono all’interno del Charity point di via Roma 46 ad Albenga e ai banchetti solidali – ci tiene a sottolineare la Presidente di Delegazione Cristina Pavanelli – Se qualcuno vuole aiutarci nel sostenere i prossimi progetti oncologici può scegliere tra tanti oggetti e capi di abbigliamento che si trovano nella Sede Solidale di Via Roma, 46 e perché no, donare un po’ del proprio tempo per questa nobile causa”.

“Si ringrazia per l’ospitalità l’Avis Comunale Sezione di Albenga, al quale quest’anno è stato donato un attestato di ringraziamento, e per il sostegno il Comune di Albenga, la Fondazione De Mari, la litotipografia Ciuni”, il Gruppo Modellismo Albenga APS.