Albenga, anche quest’anno è attivo il progetto piedibus per le bambine e i bambini della scuola primaria Tomaso Paccini

Il progetto è coordinato dall’ins. Vigo Laura ed è reso possibile grazie al prezioso aiuto della polizia locale di Albenga

novembre 2025

Albenga. Anche quest’anno ad Albenga è attivo il progetto piedibus.

Il servizio permette a bambine e bambine della scuola primaria Tomaso Paccini di arrivare a scuola a piedi, accompagnati lungo due diverse linee, da un buon gruppo di volontarie e volontari “ai quali – spiegano dal Comune – va il ringraziamento del Dirigente scolastico Luca Mazzara e di tutta la comunità scolastica: Amato Adriana, Bruzzone Rinalda, Crispino Domenico, Fenoggio Enrico, Ferro Maria Giuseppina, Laspina Angela e Ramiandrisoa Sandra Andrianina”.

Il progetto è coordinato dall’ins. Vigo Laura ed è reso possibile grazie all’aiuto della polizia locale di Albenga.

