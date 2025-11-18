Alassio, riaperta a doppio senso di marcia la strada provinciale per Moglio

Alassio. E’ stata riaperta a doppio senso di marcia la Sp18.

Si sono concluse le operazioni di rimozione dei detriti e messa in sicurezza dell’area a seguito dello smottamento registrato domenica, che aveva interessato parte della carreggiata, lungo il versante nord della provinciale che collega Alassio a Testico, in prossimità del centro abitato di Moglio.

La carreggiata è stata quindi riaperta già da questa mattina, grazie alla rapida esecuzione degli interventi e alla collaborazione operativa con il Comune di Alassio.

A seguito del movimento franoso, avvenuto domenica, erano intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale che avevano provveduto a transennare la zona.