Alassio, nottata difficile per le zone di Moglio e Solva: black out e niente acqua

Alassio. Nottata molto difficile per i residenti della zona di Moglio e per parte della zona di Solva, sopra Alassio, dove un grosso black out ha creato diversi disagi ai residenti.

La problematica si è verificata nella serata di ieri (21 novembre) ed è proseguita per circa 12 ore, fino alla mattinata odierna (22 novembre) quando, stando a quanto riferito, sarebbe stata risolta.

Ma l’assenza di corrente ha creato anche un danno collaterale, andando di fatto a bloccare le pompe di Sca e impedendo quindi anche l’erogazione idrica.

I tecnici sono al lavoro e, nelle prossime ore, la situazione dovrebbe tornare definitivamente alla normalità.

Nel frattempo, sono in corso indagini per capire le cause che hanno dato origine al grosso blackout.