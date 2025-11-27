Alassio, l’assessore Franca Giannotta: “Un plauso a Spinnaker per i 52 anni di iscrizione alla Confcommercio”

Il Comune di Alassio ha partecipato, ieri, mercoledì 26 novembre, a “Tradizione e innovazione: la strategia del commercio di domani” organizzata da Confcommercio presso il Palacrociere di Savona. Per l’Amministrazione Comunale alassina è intervenuta l’assessore al Commercio Franca Giannotta, invitata a intervenire alla tavola rotonda pomeridiana dedicata alle prospettive del commercio territoriale.

Nel corso dell’evento è stato attribuito un riconoscimento a Spinnaker per i 52 anni di iscrizione alla Confcommercio, ritirato da Claudio Betti, che insieme a suo fratello Alessandro e alla mamma Lorenza Betti guida la storica attività fondata da quest’ultima ad Alassio nel 1972.

“Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale – dichiara l’assessore al Commercio Franca Giannotta – desidero esprimere un sincero plauso a Spinnaker per il riconoscimento ottenuto da Confcommercio”.

“Spinnaker è una delle attività storiche che l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio ha inteso omaggiare nel 2024 e rappresenta un modello di qualità e continuità che siamo orgogliosi di poter annoverare tra le realtà del nostro territorio. Con i suoi numerosi punti vendita distribuiti tra Alassio, Sanremo, Santa Margherita Ligure e Portofino, Spinnaker è una delle eccellenze del nostro tessuto commerciale, oltre che uno dei migliori multi-brand presenti in Italia”.