  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attività storica

Alassio, l’assessore Franca Giannotta: “Un plauso a Spinnaker per i 52 anni di iscrizione alla Confcommercio”

Durante il convegno organizzato da Confcommercio presso il Palacrociere di Savona

spinnaker alassio giannotta
spinnaker alassio giannotta
spinnaker alassio giannotta spinnaker alassio giannotta

Il Comune di Alassio ha partecipato, ieri, mercoledì 26 novembre, a “Tradizione e innovazione: la strategia del commercio di domani” organizzata da Confcommercio presso il Palacrociere di Savona. Per l’Amministrazione Comunale alassina è intervenuta l’assessore al Commercio Franca Giannotta, invitata a intervenire alla tavola rotonda pomeridiana dedicata alle prospettive del commercio territoriale.

Nel corso dell’evento è stato attribuito un riconoscimento a Spinnaker per i 52 anni di iscrizione alla Confcommercio, ritirato da Claudio Betti, che insieme a suo fratello Alessandro e alla mamma Lorenza Betti guida la storica attività fondata da quest’ultima ad Alassio nel 1972.

“Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale – dichiara l’assessore al Commercio Franca Giannotta – desidero esprimere un sincero plauso a Spinnaker per il riconoscimento ottenuto da Confcommercio”.

“Spinnaker è una delle attività storiche che l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio ha inteso omaggiare nel 2024 e rappresenta un modello di qualità e continuità che siamo orgogliosi di poter annoverare tra le realtà del nostro territorio. Con i suoi numerosi punti vendita distribuiti tra Alassio, Sanremo, Santa Margherita Ligure e Portofino, Spinnaker è una delle eccellenze del nostro tessuto commerciale, oltre che uno dei migliori multi-brand presenti in Italia”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.