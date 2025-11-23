Alassio, il consigliere Casella: “Assegnare l’Alassino d’oro a Maria Boschetto e a due agenti della Polizia Locale”

Alassio. Jan Casella, consigliere comunale e regionale di minoranza, ha proposto l’assegnazione dell‘Alassino d’oro alla memoria di Maria Boschetto, collaboratrice scolastica recentemente scomparsa, e ai due agenti della Polizia Locale aggrediti in servizio lo scorso settembre.

“Sia Maria Boschetto sia i due agenti hanno dimostrato una dedizione al lavoro, un’attenzione per il prossimo, una volontà di servire la comunità ben oltre i rispettivi doveri professionali. Crediamo che siano esempi positivi per tutta la cittadinanza, e quindi abbiamo deciso di proporli per la massima onoranza alassina”, spiega Jan Casella.

“La vita di Maria Boschetto è stata una dimostrazione di generosità nei confronti dei più giovani. Il suo lavoro alle scuole medie Ollandini è stato sempre improntato all’altruismo. Il suo sorriso ha accompagnato tanti giovani alassini e la sua scomparsa improvvisa ha lasciato senza parole tutta la nostra comunità”, ha ricordato Casella.

“Il comportamento dei due giovani agenti della Polizia Locale ha messo in evidenza come, tra le forze dell’ordine, ci siano persone pronte a mettere a rischio la propria incolumità, pur di difendere la sicurezza di tutti. Questi gesti, compiuti nel silenzioso lavoro quotidiano, rinsaldano il senso di fiducia tra istituzioni e cittadini”, ha concluso il consigliere di opposizione.