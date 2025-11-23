Alassio, il 25 novembre la presentazione del progetto “Verso una Città cardio-protetta”

Alassio. Il Lions Club Alassio Baia del Sole, presenterà martedì 25 alle 20 all’Hotel Savoia il progetto “Verso una Città cardio-protetta” e la mappatura dei defibrillatori presenti nella Citta di Alassio, consultabile dallo smartphone attraverso l’app dedicata.

“La possibilità di reperire un defibrillatore semi-automatico – commentano dal Lions Club – contribuirà in modo significativo ad intervenire tempestivamente nei casi di arresto cardiaco aumentando significativamente le possibilità di sopravvivenza”.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la P.A Croce Bianca Alassio e UnioneVeterani Dello Sport Sez.Pino Zucchinetti e New Life.

Per informazioni e prenotazioni: l.c.baiadelsole@gmail.it.