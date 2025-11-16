  • News24
Allerta arancione

Alassio, frana sulla strada provinciale per Moglio: chiusa temporaneamente poi riaperta a senso unico alternato

L'assessore Giannotta: "Transennata in attesa che arrivino i tecnici della viabilità della Provincia di Savona: verrà installato il semaforo per il senso unico alternato"

Alassio. Aggiornamento ore 17.15: strada riaperta, è stato installato un semaforo per il senso unico alternato.

Si è verificata una piccola frana sulla strada provinciale Sp18 per Moglio, ad Alassio e momentaneamente la strada è stata chiusa in attesa di valutazione da parte dei tecnici della viabilità della provincia di Savona .

Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale che hanno provveduto a transennare la zona.

La redazione di IVG ha raggiunto telefonicamente Franca Giannotta, assessore del Comune di Alassio con delega alla protezione civile: “Abbiamo transennato con il gruppo comunale dei volontari della protezione civile la zona, nell’attesa che arrivino i tecnici della viabilità della Provincia di Savona, perché si tratta di strada provinciale. Decideranno se chiuderla o se installare il semaforo per il senso unico alternato“.

 

 

