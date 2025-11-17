Alassio, frana sulla strada provinciale per Moglio: ancora senso unico alternato

Ad Alassio permane il senso unico alternato sulla Sp 18, un chilometro a valle della frazione Moglio.

Dopo l’intervento dei tecnici comunali, oggi è previsto il coinvolgimento dei privati proprietari dei muri da cui si è verificato il distacco di materiale.

La viabilità sul tratto della provinciale è regolata da semaforo, in attesa che si compiano gli altri interventi di messa in sicurezza per consentire il ripristino del doppio senso di marcia.

Ieri, a seguito del movimento franoso, l’intervento dei vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale che hanno provveduto a transennare la zona.

In Liguria dopo il maltempo che ha colpito il territorio nel fine settimana si segnalano ancora disagi. La Sala Operativa della Protezione civile segnala alcune criticità, legate in particolare a frane provocate nelle ultime ore dal terreno ormai saturo di acqua: “Nella nostra regione, chiusa l’allerta meteo – afferma l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – sono in corso le verifiche da parte dei tecnici incaricati dai Comuni su tutto il territorio”.

“Dopo due giorni di piogge intense, il terreno è saturo d’acqua e per questo è indispensabile la prudenza negli spostamenti. Voglio anche esprimere la mia vicinanza ai soccorritori impegnati nel goriziano dove due persone risultano disperse dopo che una frana ha travolto la loro abitazione. Il mio pensiero è rivolto a chi con preoccupazione attende l’esito delle ricerche”.