Futuro

Al via Orientaragazzi Savona 2025: grande partecipazione alla prima giornata al Priamar

Oltre 200 studenti hanno visitato i 18 desk informativi dove istituti scolastici, enti di formazione professionale e CPIA hanno presentato i propri percorsi di studio e le opportunità formative sul territorio

Savona. Ha preso il via oggi alla Fortezza del Priamar OrientaRagazzi Savona 2025, il salone dell’orientamento promosso dal Comune di Savona in collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale, ALFA Liguria, Università di Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Oltre 200 studenti hanno visitato questa mattina i 18 desk informativi del Palazzo del Commissario, dove istituti scolastici, enti di formazione professionale e CPIA hanno presentato i propri percorsi di studio e le opportunità formative sul territorio.

Nel pomeriggio, presso la Sala Sibilla, cinquanta docenti hanno preso parte all’incontro formativo “Promozione delle competenze socio-emotive e del benessere di ragazze e ragazzi”, organizzato da Città dell’Educazione – Savona, iniziativa della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione per la Scuola, in collaborazione con Fondazione De Mari, Comune di Savona e Ufficio Scolastico Provinciale.

Nei prossimi giorni sono attese oltre 500 prenotazioni da parte delle scuole in visita e circa 300 studenti che parteciperanno agli incontri e agli appuntamenti formativi in programma al Priamar fino al 7 novembre.

