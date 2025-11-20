Al via “Alassio Christmas Town”, il 29 novembre la città si illumina e per l’intero weekend è “Un mare di shopping”

Alassio. La Città del Muretto e degli Innamorati dà il benvenuto al Natale e si trasforma nella magica Alassio Christmas Town, ricca delle emozionanti luminarie natalizie e spettacolari videoproiezioni che si accenderanno sabato 29 novembre per dare ufficialmente il via al Natale.

Le luci illumineranno la città, accogliendo cittadini e turisti con “Welcome Alassio Christmas Town”, ovvero l’iniziativa di shopping pre-natalizio – frutto della sinergia tra l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio e il Consorzio “Alassio Un Mare di Shopping” – nelle giornate successive al tradizionale Black Friday. A vantaggio dei cittadini e dei turisti vi sarà la gratuità dei parcheggi blu gestiti dalla società partecipata Gesco in entrambe le giornate di sabato 29 e domenica 30 novembre.

“Con questo caloroso ‘Welcome Alassio Christmas Town’ – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – la nostra città dà il benvenuto al Natale e ai suoi ospiti per un periodo ricco di emozioni, tra scenografiche proiezioni che lo scorso anno hanno fatto parlare di sé ovunque e una città che si anima di luce e magia, e a breve di tanti eventi e iniziative che potranno essere apprezzati dai residenti e dagli ospiti che sceglieranno di trascorrere i giorni più festosi dell’anno nella nostra città”.

“Siamo felici di offrire ai cittadini e ai turisti uno splendido fine settimana pre-natalizio – dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta– unendo il piacere dello shopping nella nostra meravigliosa città illuminata a festa alla possibilità di parcheggiare gratuitamente grazie alla collaborazione con la società partecipata Gesco. Con l’accensione delle luminarie e delle videoproiezioni del 29 novembre, e l’iniziativa di shopping pre-natalizio in sinergia con il Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, invitiamo tutti a lasciarsi trasportare dall’atmosfera calda e accogliente che la nostra città sa offrire”.

Foto Emerson Fortunato

Tra le molte iniziative in programma in questa edizione di Alassio Christmas Town, la città si prepara a entrare nel vivo dei festeggiamenti a partire dalla tradizionale festa patronale di Sant’Ambrogio, il 7 dicembre. Già dal 6 dicembre, in Piazza Airaldi e Durante, spazio alla Fiera De.Co. – Alassio Street Food – La cultura e le tradizioni nel piatto, dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio. Il 7 dicembre prenderà il via il concorso a premi “Lo Shopping dei Sogni”, accompagnato dalle suggestive parate che attraverseranno le vie del centro, dalle installazioni luminose e dalle scenografiche videoproiezioni. Non mancheranno inoltre il tradizionale cimento invernale di Santo Stefano, il grande spettacolo pirotecnico di Capodanno, spettacoli, mostre, musica e proiezioni cinematografiche. Per i più piccoli ci saranno la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il luna park in Piazza Partigiani, la Casetta di Babbo Natale e della Befana in Piazza Matteotti, letture animate e laboratori. E, come da tradizione, l’arrivo della Befana sarà festeggiato con l’Epifania del Subacqueo, il grande evento benefico Foot Golf in spiaggia e tante altre proposte dedicate a grandi e piccini.

Il programma sfogliabile di Alassio Christmas Town è consultabile on line nella sezione dedicata del portale turistico della città di Alassio. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT: tel. 0182 647027; mail info@visitalassio.com https://www.visitalassio.com/it