Al Vado non basta il gol di Arras, l’attaccante: “La sconfitta non toglie niente al percorso che stiamo facendo”

Non basta il sesto gol stagionale di Davide Arras. Il Vado cade in casa contro il Gozzano. Sarebbe drastico definirla una debacle, ma certamente la sconfitta era inattesa. La squadra di mister Roselli, che non le ha mandate a dire nel post partita, ha perso 1-2. Un incidente di percorso che non compromette la prima posizione in classifica. Nel post partita è intervenuto anche l’attaccante del Vado, anche oggi a segno.

“È stata una partita complicata – commenta Arras -. Loro hanno fatto una grande gara, noi probabilmente eravamo un pochino sottotono rispetto al solito. Domenica abbiamo speso tanto su un campo difficile. Siamo dispiaciuti, ma domenica c’è un’altra partita importante per rifarci. Ripartiamo dagli ultimi venti minuti, in cui abbiamo cercato di strappare un punto. C’è il rimpianto ma andiamo avanti”.

La sconfitta può avere risvolti psicologici sulla squadra? Arras sembra avere le idee chiare: “Sappiamo che ogni volta che entriamo in campo si può vincere o perdere. Analizzeremo la partita e vedremo quello che c’è da migliorare. Non eravamo forti prima e non siamo scarsi adesso. C’è solo da mettersi sul campo e lavorare”.

Il KO con il Gozzano come detto non compromette un’eccellente classifica. Il percorso rimane di altissimo profilo e i meriti secondo Arras sono soprattutto nelle qualità umane della squadra. Commenta infatti l’attaccante: “Siamo un grandissimo gruppo ed è questo che sta facendo la differenza. Questa sconfitta non toglie niente al percorso che stiamo facendo. Io sono contento e orgoglioso di far parte di un gruppo del genere, perché oltre ai giocatori ci sono delle persone incredibili. Dobbiamo puntare su questo perché poi è quello che farà la differenza alla fine del campionato”.