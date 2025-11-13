Al Liceo Calasanzio di Carcare orientamento e molto di più

Carcare. Al liceo Calasanzio di Carcare l’anno scolastico 2025/2026 è partito all’insegna delle novità, della qualità formativa e della valorizzazione delle risorse territoriali e interne. Per questo motivo intense e fitte sono le costanti attività non solo didattiche, ma anche le iniziative di carattere culturale, artistico, espressivo e sportivo che coinvolgono, in primis, la risorsa più grande: gli studenti e poi i tanti volenterosi insegnanti e la comunità scolastica tutta.

Il primo dei numerosi impegni ci ha visti protagonisti già ad inizio anno scolastico a Piacenza, dall’11 al 14 settembre, dove il nostro Liceo, selezionato per rappresentare la regione Liguria al Festival del pensare contemporaneo organizzato da Scuola Futura è approdato con alcuni nostri studenti dei tre indirizzi accompagnati dalla prof.ssa Veglio, ai quali è stato assegnato un laboratorio di sport and steam sulla velocità. Attraverso l’uso di simulatori di moto GT e auto di formula1 hanno condotto esperimenti e calcoli sugli effetti della velocità e, al termine, la nostra “scuderia” si è classificata prima tra le altre partecipanti; gli studenti sono stati dunque chiamati a esporre i loro risultati sul palco di fronte a tutti i 200 ragazzi di ogni provenienza d’Italia in diretta Instagram.

Tra le tante proposte di questo inizio anno vanno poi evidenziate quelle in collaborazione con gli istituti comprensivi del territorio e finalizzate non solo alla promozione dell’offerta formativa del Liceo Calasanzio, ma anche e soprattutto alla costruzione di un rapporto di proficua relazione umana, un sodalizio che, attraverso la partecipazione ad attività comuni di interazione “insieme”, punta all’altissimo traguardo dell’inclusione e della solidarietà, impensabile senza la conoscenza e il contatto umano tra i giovani e i giovanissimi delle nostre scuole.

In tal senso sono state proposte dal nostro istituto attività sportive, come ” Calavolley insieme”, una mattinata ludico ricreativa e sportiva in cui gli studenti delle classi prime del nostro Liceo hanno giocato tre triangolari di pallavolo con tre classi terze degli istituti secondari di primo grado di Carcare e Altare e con altrettante classi provenienti da Millesimo, accompagnate dai loro insegnanti di Scienze motorie.

Gli studenti della secondaria di primo grado, ospitati presso la nostra palestra hanno potuto apprezzare il privilegio, per la nostra scuola, di disporre di una struttura così efficiente e ben attrezzata. Si è rivelata una giornata divertente sia per i ragazzi che per i loro docenti, ma anche formativa per il rispetto di norme e comportamenti adeguati sia dal punto di vista sportivo che disciplinare, perchè, come ha ribadito la prof.ssa Stefania Resio, organizzatrice insieme alla prof.ssa Maria Lambertini dell’iniziativa, “Il gioco è una cosa seria”.

Sempre in collaborazione e partecipazione con gli istituti comprensivi, annoveriamo quelle che abbiamo ribattezzato “piccole tournèe”, curate dalle docenti referenti Passanisi e Badano e svolte dal gruppo teatrale della nostra scuola con la preziosa supervisione di Martina Di Tullio, il quale propone un assaggio delle attività praticate a scuola attraverso giochi di improvvisazione ed esercizi ludico espressivi. Le visite effettuate finora presso Saliceto e Carcare hanno riscosso molto successo grazie alla bravura, all’empatia e simpatia dei nostri giovanissimi attori, già “prenotati” per le ultime due tappe previste a fine mese presso l’IC di Cairo Montenotte e presso la sede distaccata di Dego.

L’orientamento in entrata del Calasanzio si caratterizza inoltre, da diversi anni ormai, per attese e ricorrenti date e appuntamenti come Laboratoriando e i ben noti Openday.

Anche quest’anno non abbiamo deluso le aspettative proponendo attività laboratoriali di diverso taglio e spendibilità ma tutte accessibili, dalla Matematica al mito classico, dalle lingue straniere al teatro e, in formula sperimentale ed innovativa, la comunicazione con la realizzazione di un prodotto multimediale finale.

Nella mattinata di sabato 8 novembre il nostro liceo ha infine aperto le porte per il primo attesissimo Open day presso i locali della sede; i docenti, ma soprattutto gli studenti dei tre indirizzi del Liceo, hanno guidato i diversi gruppi di genitori e studenti in ingresso, illustrando le svariate attività e progetti cui la scuola aderisce, fra cui i viaggi d’istruzione, gli stage europei per le classi del Linguistico, l’importantissimo Erasmus+ che consente a studenti e docenti, grandi occasioni di scambio con le scuole europee partner, non ultima la mobilità riservata appositamente all’indirizzo classico con la gita in Grecia e molto altro, tra cui il viaggio in Magna Graecia per il Liceo classico, le uscite didattiche per festival, Saloni e convegni che coinvolgono tutte le classi e gli indirizzi della scuola.

L’affluenza notevole e l’entusiasmo dei tanti ragazzi partecipanti e delle loro famiglie ci incoraggiano e motivano a proseguire i nostri percorsi. Ringraziando tutti coloro che fino ad oggi hanno collaborato e lavorato per supportare e promuovere la Nostra Scuola, un istituto prestigioso e antico, sinonimo da sempre di qualità della formazione oltre che unico Liceo della Valbormida, rinnoviamo l’invito a venire a visitarci e conoscerci meglio in occasione del secondo Open day in programma il 28 novembre e, a seguire, i tantissimi aggiornamenti in tempo reale attraverso i nostri canali social ufficiali.

Vi aspettiamo come sempre numerosi!