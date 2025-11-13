Al Campus di Savona l’incontro “Rileggere l’energia” per raccontare l’energia attraverso il linguaggio della fotografia

Savona. Il 18 novembre il Campus Universitario di Savona sarà teatro di “Rileggere l’energia. Dialogo tra tecnica e arte fotografica sulle trasformazioni economiche energetiche e sociali del mondo contemporaneo”, un incontro dedicato al tema dell’energia, raccontato anche attraverso il linguaggio della fotografia.

Protagonista è Marco Garofalo, fotoreporter che, con il progetto Energy Portraits, documenta la povertà energetica nel Sud del mondo e che, più recentemente, ha esposto le sue opere nella mostra energEtica presso l’Aeroporto di Milano Malpensa. Modera Cheo Condina de Il Sole 24 Ore.

L’appuntamento (in programma alle 11.30 nell’aula magna AN4) unisce narrazione visiva e sguardo tecnico, mettendo in dialogo l’arte fotografica e il mondo dell’energia. Virginia Canazza, esperta del settore e Partner di Key to Energy, offre una prospettiva sul presente e sul futuro dell’energia, arricchendo il racconto di Garofalo con il suo punto di vista tecnico.

Attraverso le immagini vengono esplorati i grandi temi della transizione, dell’accesso equo all’energia, dello sviluppo tecnologico e della sostenibilità.