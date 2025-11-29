Ad Albissola una camminata speciale per la Giornata nazionale per il Parkinson

Albissola Marina. Nell’ambito della Giornata nazionale per il Parkinson, questa mattina la Fondazione Limpe per il Parkinson ETS ha organizzato anche ad Albissola Marina una camminata speciale.
Vi hanno preso parte le realtà locali del territorio: l’Associazione Parkinson Savona (APAS), progetto benessere parkinsonauti di Imperia, Centro Neurologia Levante del San Paolo di Savona.
Alla fine della camminata si é tenuta una sessione di mindfulness organizzata dall’associazione Food for Life APS, AICS Savona e l’Associazione Muovi la Salute, a cura dell’insegnante yoga e meditazione Patrizio Lai.
Circa un’ottantina le persone che vi hanno partecipato.
