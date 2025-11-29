  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Insieme

Ad Albissola una camminata speciale per la Giornata nazionale per il Parkinson

Circa un'ottantina le persone che vi hanno partecipato.

Generico novembre 2025
Generico novembre 2025
Generico novembre 2025 Generico novembre 2025

Albissola Marina. Nell’ambito della Giornata nazionale per il Parkinson, questa mattina la Fondazione Limpe per il Parkinson ETS ha organizzato anche ad Albissola Marina una camminata speciale.

Vi hanno preso parte le realtà locali del territorio: l’Associazione Parkinson Savona (APAS), progetto benessere parkinsonauti di Imperia, Centro Neurologia Levante del San Paolo di Savona.

Alla fine della camminata si é tenuta una sessione di mindfulness organizzata dall’associazione Food for Life APS, AICS Savona e l’Associazione Muovi la Salute, a cura dell’insegnante yoga e meditazione Patrizio Lai.

Circa un’ottantina le persone che vi hanno partecipato.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.