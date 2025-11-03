Ad Albisola Superiore un importante seminario sulla protezione delle vie aeree

Albisola Superiore. Giovedì mattina la sala consiliare del comune di Albisola Superiore era gremita di persone; 95 in tutto gli studenti che hanno partecipato al seminario organizzato dall’Azienda Agricola “La Spesa” di Albissola Marina con la collaborazione dell’assessorato all’agricoltura del Comune di Albisola Superiore. Il tema trattato è stato quello della protezione delle vie aeree ogniqualvolta ci si appresta a svolgere delle attività nocive.

L’argomento è stato trattato dal signor Bernini dell’Azienda BLS Group, azienda leader nel settore attiva da oltre cinquant’anni con sede a Milano che si è rivolto ai professionisti del domani: 95 studenti provenienti dal Corso Triennale IsForCoop per Operatori Agricoli e delle Produzioni Alimentari di Varazze e studenti dell’Istituto “Boselli Alberti Mazzini Da Vinci” distribuiti fra il corso per manutentori, odontotecnici e geometri.

“Da molto tempo ormai – afferma l’assessore all’agricoltura e servizi sociali Massimo Sprio – collaboriamo con i Centri di Formazione Professionale perché crediamo che sia molto importante investire sulle nuove generazioni mettendo a disposizione alcuni spazi della città come luoghi di apprendimento”.

“ Da un po’ di tempo – prosegue l’assessore Sprio – abbiamo iniziato a collaborare con l’Azienda Agricola ‘La Spesa’ di Albissola Marina, ed in particolare con la signora Liliana Vezzolla, la quale ci ha proposto delle iniziative molto interessanti e proficue per i ragazzi e per il nostro territorio. In più occasioni detta Azienda Agricola ha potenziato l’interazione, già presente, fra il Comune ed il mondo della scuola incrementandone anche i contenuti”.

“La scuola – aggiunge Sprio – deve dedicare un congruo spazio anche per trasmettere tutte quelle nozioni, ma sostanzialmente quella consapevolezza e quegli stimoli, per operare in condizioni di sicurezza; è merito della signora Liliana Vezzolla aver aperto un dialogo ed aver avviato una collaborazione con i docenti degli Istituti di Scuola Superiore savonesi; è grazie a questa rete che si offrono maggiori opportunità agli studenti ed ai professionisti del domani”.

“Una platea così ricca di ragazzi – conclude Sprio – valeva la pena di essere utilizzata anche per condividere alcune informazioni in merito ad un progetto che la nostra Amministrazione sta portando avanti. Insieme alla consigliera di maggioranza Francesca Scarponi, con delega alle politiche giovanili, con la quale condivido il progetto abbiamo illustrato il percorso che, grazie ad un finanziamento erogato, con fondi ministeriali, da Asl 2 Savonese ci consentirà di realizzare uno spazio rivolto ai giovani. ‘Punta su di te, puntiamo su di noi – progetto di prevenzione contro il Gioco d’Azzardo Patologico e di promozione del benessere’ è il tema al quale, grazie a Croce Verde Albisola, ci siamo inseriti aderendo ad una manifestazione di interesse diffusa da ASL 2”.

Anche la fase conclusiva della giornata, più conviviale, ha avuto una dimensione formativa: gli studenti dell’IsForCoop ETS – Percorso Triennale IeFP per la figura di Operatore delle Produzioni Alimentari al termine del Seminario, col supporto dei loro tutor, hanno gestito il buffet che ha distribuito una serie di ottime pietanze da loro prodotte a scuola.