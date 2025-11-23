Ad Albenga inaugurato “Trasport… Abile”, il nuovo mezzo per l’inclusione e la libertà di movimento

Albenga. E’ stato inaugurato oggi pomeriggio “Trasport… Abile”, il nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, un Ford Transit Custom messo a disposizione dalla UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione Antonio e Amedeo Pareto di Albenga. Il taglio del nastro presso il Parco Giochi “Peter Pan” in Via Dalmazia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Albenga e realizzato in collaborazione con il Quartiere Sant’Eulalia, rappresenta l’impegno costante dell’associazione nel garantire a tutti la possibilità di muoversi liberamente e di partecipare alla vita sociale senza barriere.

A presentare l’evento è stata Moira Massari, tesoriere e responsabile degli eventi extra Palio Storico del Quartiere ingauno, mentre l’atmosfera è stata resa ancora più speciale dalla musica della band “Vico 28”, che accompagnerà i presenti con le proprie note.

Con questa iniziativa, la UILDM di Albenga ha confermato la propria missione: abbattere gli ostacoli, favorire l’autonomia e costruire una società più accessibile e accogliente per tutti.