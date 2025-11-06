Ad Alassio in arrivo per 99 beneficiari la carta “Dedicata a te”

Alassio. Sono 99 i beneficiari alassini selezionati quest’anno dall’INPS come destinatari della carta “Dedicata a te”, misura di sostegno economico prevista dal Decreto interministeriale Masaf-Minit-Minlavoro-Mef e destinata ai nuclei familiari in stato di bisogno.

Ciascun beneficiario riceverà un importo di 500 euro da utilizzare per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. I destinatari della carta sono stati individuati direttamente dall’INPS, senza necessità di presentare domanda, in base ai criteri fissati dal Decreto, che prevedono la residenza sul territorio nazionale, un ISEE inferiore a 15.000 euro, la presenza di almeno tre componenti nel nucleo familiare e una priorità assegnata ai nuclei con ISEE più basso e con minori. Sono stati invece esclusi coloro che già percepiscono altre misure di sostegno al reddito, come l’Assegno di inclusione o la NASPI.

L’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Alassio ha provveduto ad avvisare sia i titolari della nuova carta “Dedicata a te” 2025, che dovranno attivare presso Poste Italiane, sia i beneficiari già in possesso della carta, ai quali l’importo verrà automaticamente ricaricato.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni – desidero esprimere un sentito ringraziamento al personale dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Alassio per la costante e proficua collaborazione con la nostra Amministrazione. Grazie al suo impegno, i fondi stanziati dal Governo possono essere messi a disposizione, in tempi rapidi, dei beneficiari individuati dall’INPS”.