Acque Pubbliche Savonesi: Santiago Vacca pronto ad entrare nel CdA al posto di Franco Orsi

Savona/Alassio/Borghetto Santo Spirito. Sarà Santiago Vacca, attuale vice presidente di Servizi Ambientali, il prossimo membro del CdA di Aps – Acque Pubbliche Savonesi, dopo la scomparsa di Franco Orsi avvenuta qualche settimana fa.

Di prassi, il CdA dovrebbe essere composto dai presidenti delle tre società che andranno a comporre Aps, il Consorzio Depurazione Acque, Sca e Servizi Ambientali, guidati rispettivamente da Maurizio Maricone, Emanuela Preve e Barbara Balbo; quest’ultima, tuttavia, ha fatto un passo indietro per motivi professionali (restando tuttavia alla presidenza della società partecipata che gestisce il depuratore di Borghetto Santo Spirito). A prendere il suo posto, dunque, sarà il vice presidente di Servizi Ambientali, cioè Vacca. Il CdA dovrebbe riunirsi il prossimo 4 dicembre e ratificare la nomina.

Vacca resterà in carica fino alla fine del processo di fusione. Da quel momento, infatti, entrerà in vigore il nuovo statuto, che prevedrà altre regole per la nomina dei membri del futuro CdA della società che gestirà il nuovo Ato idrico provinciale.

L’iter per la costituzione del nuovo e atteso Ato idrico provinciale e l’affidamento in house del servizio per la provincia di Savona (con l’esclusione di Andora e altri comuni valbormidesi e della Valle dell’Erro) alla società Aps deve concludersi entro l’anno, perciò i tempi sono piuttosto stretti.

Oltre al processo di accorpamento delle tre realtà provinciali in una società di capitali a livello pubblico, in una rinnovata governance che possa gestire attraverso un soggetto unico l’ATO per la depurazione delle acque da Laigueglia a Varazze, occorrerà definire la gestione centralizzata dei dati integrati, sui consumi di acqua, sui parametri di qualità dei servizi, sugli acquisti e ancora sulla fornitura dei dati stessi ad Arera.

Il tutto consente anche di perseguire bonus qualitativi che si ottengono se si rispettano determinati standard di servizio e non sono certo pochi fondi sul complessivo plafond a disposizione (ad esempio Cira, il consorzio della Valbormida, ha ottenuto 600.000 per gli investimenti).

Altro aspetto centrale per APS gli 11,5 milioni di euro del Pnrr che consentirebbero di ammodernare gli impianti di depurazione a Savona, Stella, Albenga e Borghetto Santo Spirito, quest’ultimo interessato da un progetto di ampliamento: proprio in relazione all’impianto di Borghetto resta in itinere anche i lavori di completamento relativi al collegamento definitivo per i comuni della Val Maremola.

Sui fondi in ballo, che devono essere spesi entro il 30 giugno 2026 (con le opere effettuate), si è verificato un recupero dei tempi e il loro utilizzo è in piena tabella di marcia per rispettare i parametri fissati. Il pacchetto di interventi riguarda: Stella con l’ammodernamento dell’impianto; Savona con un ammodernamento impiantistico legato in particolare al riutilizzo dei fanghi di depurazione; Borghetto per il potenziamento dell’impianto comprensoriale; Vadino ad Albenga con la riqualificazione delle reti di collegamento per la depurazione completa.