A10, incidente tra Feglino e Spotorno: code e disagi alla viabilità. Traffico in tilt sull’Aurelia tra Loano e Pietra

Agg. 18.29. Super lavoro per i soccorritori incaricati di rimuovere i mezzi pesanti coinvolti dell’incidente di questo pomeriggio. Le operazioni sono durate diverse ore e sono ancora in corso. Sul posto si registrano code a tratti e viabilità ancora congestionata tra Feglino e Spotorno. Le persone ferite sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso, mentre lungo la tratta interessata dal sinistro il traffico sta gradualmente tornando alla normalità. A causa dell’evento, si registra anche traffico in tilt anche sulla via Aurelia tra Loano e Pietra Ligure. Fine degli aggiornamenti.

Feglino/Spotorno. Traffico in tilt questo pomeriggio lungo l’autostrada A10 tra Feglino e Spotorno (in direzione Italia).

Il sinistro, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, si è verificato al chilometro 58+500 intorno alle 14.48.

Secondo le prime informazioni, lo scontro avrebbe coinvolto un’auto e alcuni mezzi pesanti. A seguito dell’incidente, diverse persone sono rimaste ferite: due sono state trasportate in ospedale. Una delle persone coinvolte avrebbe riportato un trauma addominale e le sue condizioni sono attualmente al vaglio dei medici.

A causa dell’incidente, il traffico risulta bloccato per circa 14 chilometri tra Borghetto e Spotorno, in direzione Italia. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e liberare la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della Croce Verde di Finalborgo, della Croce Bianca di Finale Ligure e l’automedica.

In direzione opposta, si registrano rallentamenti di circa un chilometro tra Finale Ligure e Pietra Ligure, dovuti a lavori in corso.